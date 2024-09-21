В Закарпатье горные спасатели помогли туристке из Киевщины, которая травмировала ногу. Подробности и фото

В Раховском районе Закарпатской области жительница Киевщины во время прогулки в Карпатах травмировала ногу. Чтобы транспортировать ее в больницу, вызвали горных спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья. Пока женщине ничего не угрожает.

"Неприятности могут случаться не только в пятницу 13-го. В обычную тоже. Этот факт вам точно подтвердит 54-летняя жительница Киевской области, которая прогуливаясь в лесу близ села Квасы, Раховского района травмировала ногу так, что пришлось звать на помощь спасателей и медиков", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ГСЧС, информацию об этом случае они получили 20 сентября в 17:30. В помощь пострадавшей отправились горные спасатели Квасов и Ясиня вместе с врачами.

Травмированную ногуу иммобилизовали, а женщину сначала носилками, а затем машиной экстренной медицинской помощи транспортировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, В Ивано-Франковской области спасатели в течение ночи искали в горах пенсионера из Киева, который ушел в лес за грибами вблизи села Микуличин. Чтобы найти мужчину, привлекали собак, а обследование территории осуществлялось с помощью БПЛА.

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