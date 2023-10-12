В полиции рассказали подробности спасения мужчины, который хотел прыгнуть с Паркового моста в Киеве. Фото и видео

Правоохранители рассказали подробности спасения мужчины, который хотел прыгнуть с Паркового моста (мост "Влюбленных") в центре Киева. Все время до приезда спасателей спецназовцы держали его у поручней, чтобы он не сделал роковой шаг.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Пока гражданину ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, во время патрулирования экипаж полка полиции особого назначения № 1 остановили граждане, увидевшие, что неизвестный пытается прыгнуть с моста "Влюбленных".

"Лейтенант полиции Юрий Зелинский и старшие сержанты Александр Сослюк и Сергей Украинец начали в диалог с мужчиной, во время которого выяснилось, что последний решил покончить с собой после ссоры с девушкой. Он находился в очень эмоциональном состоянии, поэтому правоохранители начали его успокаивать", – рассказали в пресс-службе.

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Поскольку мужчина стоял на опоре моста, стражи порядка вызвали на место бригаду ГСЧС, чтобы безопасно его снять. Все время до приезда спасателей спецназовцы держали его у поручней, чтобы он не совершил летального поступка. В дальнейшем полицейские сопровождали мужчину в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители спасли студента, пытавшегося совершить самоубийство. Спецназовцы оказали в медицинскую помощь парню, который порезал себе руку.

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