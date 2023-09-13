В Киеве полицейские спасли студента, пытавшегося совершить самоубийство. Фото

В Киеве правоохранители спасли студента, пытавшегося совершить самоубийство. Спецназовцы оказали домедицинскую помощь парню, который порезал себе руку.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"На днях во время патрулирования Печерского района столицы экипаж полка полиции особого назначения №2 получил вызов от девушки. Она сообщила, что ее одногруппник пытается покончить жизнь самоубийством. Заявительница пояснила, что фото с порезами на руке студент сбросил в общую группу и предоставила полицейским геолокацию, где может находиться парень", – рассказали в пресс-службе.

Прибыв по указанному адресу на одном из этажей недостроя, расположенного в переулке Лабораторном сержанта полиции Денис Кушнирук и Владислав Крутей нашли 19-летнего парня. Студент порезал руку и находился в сознании. Правоохранители до приезда медиков оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь и по прибытии кареты скорого парня передали медикам.

"К счастью, все обошлось без трагических последствий. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина пытался совершить самоубийство, прыгнув с 16 этажа жилого дома. Правоохранителям удалось схватить гражданина за руки и перетащить в безопасное место.

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