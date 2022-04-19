В Печерском районе Киева прохожий обнаружил растяжку: как выглядит. Фото

В Печерском районе Киева пиротехники обезвредили растяжку. Взрывоопасный предмет заметил местный житель во время прогулки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Инцидент произошел на улице Госпитальной.

"На днях на линию 102 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета. Мужчина рассказал, что во время прогулки на улице Госпитальной заметил растяжку между сложенными сухими ветками и предмет похожий на гранату. Патрульные немедленно отправились по указанному адресу, обеспечили охрану места происшествия и вызвали саперов", – рассказали в полиции.

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Патрульные призвали киевлян быть внимательными и не трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения опасных находок сообщать полицейскими или спасателям.

Напомним, на территориях Киевской области, полностью освобожденной от российских солдат, ведутся работы по разминированию. Специалисты утверждают, что крупнейшие населенные пункты станут безопасны уже к концу апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители и спасатели продолжают работу по разминированию территории, от взрывоопасных "сюрпризов", оставленных оккупантами. В частности, на одном из кладбищ саперы обезвредили 13 растяжек.