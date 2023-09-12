В одном из районов Киевщины зафиксировали вспышку африканской чумы свиней: где будет действовать карантин

В Обуховском районе Киевской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В результате было принято решение о установке 40-дневных карантинных ограничений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинской территориальной общины Киевщины. Граждан призвали быть осторожными и покупать только сертифицированные мясные продукты.

"В связи со вспышкой африканской чумы свиней на территориях непосредственной вспышки очага заболевания, а также на территориях, вошедших в зону защиты и зоны надзора установлены 40-дневные карантинные ограничения с момента ликвидации очага заболевания", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, карантин будет действовать на территории охотничьих угодий ООО "Трипольский охотник"; свинохозяйства ФХ "НИНА". А также в селах Веремья, Жуковцы, Триполье, Халепье и Витачев.

Из-за вспышки болезни гражданам порекомендовали:

покупать мясо и мясные продукты только с имеющимися сертификатами качества;

подвергать мясо сильной термической обработке (вирус погибает от температуры выше 37°С);

при первых признаках болезни у животных звонить по телефону ветврачу или на номер 101.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в нескольких населенных пунктах Киевской области из-за случая бешенства в Броварах был объявлен карантин на 2 месяца. Болезнь обнаружили у котенка, который приобрели из-за интернет-объявления.

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