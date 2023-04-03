На Киевщине от бешенства умер котенок, которого приобрели через интернет: объявлен карантин

В нескольких населенных пунктах Киевской области из-за случая бешенства в Броварах был объявлен карантин на 2 месяца. Болезнь обнаружили у котенка, которого приобрели через интернет-объявление.

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Об этом сообщило издание "Трибуна Бровары". Как оказалось, животное не было привито.

"В Броварах обнаружили бешенство у домашнего котенка, которого приобрели через интернет-объявление. Больное животное контактировало с хозяином и его семьей, также с ветеринарным врачом. Всего установлено 5 контактных лиц. Через день котенок погиб", – рассказали журналисты.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали, им предоставят всю необходимую помощь. Из-за случая бешенства в Броварах, селах Княжичи, Требухов, Переможец был введен карантин сроком на два месяца.

Кроме того, такие меры были приняты в населённых пунктах:

Калиновской ТГ – пгт Калиновка, с. Квитневое, Перемога, Красиловка, Скибин;

Великодымерской ТГ – пгт Великая Дымерка.

Напомним, при укусе животным необходимо обильно промыть рану водой с мылом и обязательно обратиться к врачу.

"Чтобы предотвратить заражение животных бешенством, им нужно ежегодно делать профилактические прививки, а также соблюдать правила содержания", – сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был зафиксирован случай бешенства у кошки. Жительница столицы нашла ее в городе Боярка Киевской области и приютила у себя дома.

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