В одном из районов Киева введен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней: что известно

В Голосеевском районе Киева на территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). В связи с этим с 27 сентября на части территории столицы был установлен карантин.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Госпродпотребслужбу города. Граждане призвали быть осторожными и покупать только сертифицированные мясные продукты.

"Да, эпизоотическим очагом африканской чумы свиней определили место обнаружения трупа больной свиньи на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" (Голосеевский район Киева. – Ред.). Первой зоной определена зона защиты, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом (в радиусе 3) ). Второй зоной определена зона наблюдения – территория, радиусом до 10 километров от внешних границ зоны защиты", – сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что на этой территории был установлен карантин. Из-за чего, согласно плану профилактики, недопущения распространения и ликвидации заболевания, в зоне защиты запрещено:

торговлю на рынках живыми свиньями и продуктами, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов;

проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных (кроме транспортировки свиней на отведенные убойные пункты и мясокомбинаты).

В зоне надзора запрещена торговля на рынках живыми свиньями и продуктами, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих соответствующие документы.

Кроме того, в частном секторе, который вошел в карантинные зоны, могут проводиться подворные обходы с целью учета, выявления заболевших свиней, подозрительных в заболевании свиней и погибших животных.

"В соответствии с протоколом Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при КГГА карантин может быть снят через 40 суток. А именно после выполнения всего комплекса заключительных ветеринарно-санитарных мер по отдельному решению комиссии", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В результате было принято решение об установлении 40-дневных карантинных ограничений.

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