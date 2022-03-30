В МВД показали уничтоженную на Киевщине технику российских оккупантов. Фото

В Киевской области Вооруженные силы Украины и бойцы Нацгвардии продолжают уничтожать живую силу и военную технику российских оккупантов. Кроме того, украинские защитники не только обороняются, но и контратакуют.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Подразделения НГУ успешно дают отпор войскам страны-агрессора.

"На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины успешно и молниеносно уничтожают оккупантов. От обороны Киева и Киевской области, бойцы Нацгвардии вместе с Вооруженными силами кое-где переходят в контрнаступление, тем самым выполняют поставленные боевые задания", – отметили в МВД.

Видео дня

В Министерстве добавили, что украинские артиллеристы метким огнем уничтожают позиции войск страны-агрессора в местах их скопления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области продолжаются бои с российскими оккупантами. Зафиксированы обстрелы Ирпеня.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram канале. Не ведитесь на фейки!