В метро Киева ограничили движение поездов по зеленой линии: несколько станций закрыли для пассажиров

В Киевском метрополитене в четверг, 18 июля, временно ограничили движение поездов по зеленой линии. Кроме того, несколько станций временно закрыты для пассажиров.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О возобновлении работы станций и движении поездов будет сообщено дополнительно.

"Движение поездов "зеленой" линией метро организовано между станциям "Золотые ворота"–"Красный хутор". Станции "Сырец", "Дорогожичи", "Лукьяновская" временно закрыты для пассажиров. КП "Киевский метрополитен" извиняется за временные неудобства!", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая в Киеве правоохранители задержали мужчину, который напал с ножом на пассажира столичной подземки. Как оказалось, нарушитель был нетрезв, а перед этим приставал к другим гражданам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 27 июня, на станции метро "Университет" под поезд попал пассажир. В результате движение транспорта на красной ветке подземки было ограничено, мужчину, который получил травму ноги, который был госпитализирован в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!