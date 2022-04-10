В Макарове оккупанты изнасиловали и убили местную жительницу, которая не успела эвакуироваться. Фото

В Макарове Киевской области оккупанты изнасиловали женщину, которая не успела эвакуироваться. Потом солдаты страны-агрессора убили женщину.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, женщину похоронили во дворе дома, где ее убили (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Татьяна Задорожняк с 2012 года проживала в Макарове Киевской области с мужем и собакой. Три года назад, 16 марта, Covid забрал жизнь ее мужа. В этом году 15 марта кадыровцы жестоко отняли жизнь Татьяны. Когда они вошли в поселок, Татьяна в своем доме ждала подругу, с которой они должны были уехать. Один из оккупантов вывел ее в соседний дом, где насиловал, а потом жестоко зарезал", – написал Геращенко.

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Он добавил, что якобы насильника убил российский солдат, а украинку "похоронили во дворе этого же дома".

Как сообщал OBOZREVATEL, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новые свидетельства военных преступлений российских оккупантов на Киевщине. В частности, солдаты страны-агрессора убивали и насиловали мирных жителей.