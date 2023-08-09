В КП "Плесо" назвали озера Киева, где чаще всего тонут отдыхающие

В этом году пляжный сезон в Киеве официально не открывался, однако спасатели постоянно фиксируют факты смерти граждан на местах отдыха у воды. Чаще всего, к сожалению, отдыхающие тоните на трех водоемах столицы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо". Киевлян и гостей столицы еще раз призвали быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

"На каких столичных озерах риск утопления максимальный? Спойлер: на Радужном (Днепровском районе, Иорданском (Оболонь) и Министерке (Оболонь)", – рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что на озере Радужном (Радунка. – Ред.) обустроено официальное место отдыха, где работают коммунальщики и спасатели. А на двух других водоемах даже обустроенных пляжей нет, однако сейчас там из-за жары отдыхает большое количество граждан.

Напомним, в селе Ходосовка Киевской области во время купания в пруду утонул 10-летний мальчик. Трагедия произошла на территории комплекса Olympic Village.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева на озере Радунка (Радужное) утонула девочка. Тело ребенка обнаружили под водой в 10 метрах от берега.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!