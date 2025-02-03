В Киевской области жители получали сообщения с призывом сжечь ТЦК: власти отреагировали

Жители Бучанского района Киевской области начали получать уведомления под местного ЦПАУ с призывом "Сжечь ТЦК". Предварительно это произошло из-за того, что бот-чат госучреждения был сломлен враждебными хакерами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. В дальнейшем делом займутся правоохранители.

Так, в соцсетях появилась информация о том, что жители Бучанского района начали получать сообщения на русском языке от чата Центра предоставления административных услуг с призывом поджигать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Спали ТЦК, спаси жизнь себе и близкому", – говорилось в сообщении.

Позже в пресс-службе Бучанского горсовета сообщили, что рассылка от ЦНАП Бучи с откровенно провокационными призывами может быть результатом вероятных хакерских действий врага.

"Уважаемые жители Бучанского общества! Если вы получили уведомление подозрительного характера, просим вас не обращать на них внимание. Эти сообщения могут являться результатом вероятных хакерских действий страны-агрессора. Специалисты Бучанского городского совета уже выполнили необходимые работы по устранению повторных уведомлений. В дальнейшем над этим будут работать правоохранительные органы. Пожалуйста, будьте бдительны, не распространяйте подозрительные сообщения и доверяйте официальным источникам информации", – добавили в пресс-службе.

Напомним, украинские правоохранители продолжают противодействовать вербовке молодежи российскими спецслужбами. Правоохранители призывают молодых украинцев сообщать о любых таких попытках в специальном чат-боте "Спали" ФСБшника".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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