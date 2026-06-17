В Киевской области взорвались газовые баллоны: есть погибший. Подробности происшествия и фото

В Бориспольском районе Киевской области произошел взрыв газовых баллонов на территории частного хозяйства. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о пожаре в селе Ташань Киевской области. Предварительно установлено, что на территории частного домовладения в хозяйственной постройке произошел взрыв трех газовых баллонов, в результате чего возник пожар.

"На место происшествия сразу прибыли спасатели и правоохранители. В ходе ликвидации возгорания было обнаружено тело 84-летнего владельца домовладения", – добавили в пресс-службе.

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По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева произошел пожар в одном из лицеев. Спасатели потушили огонь, который возник в перекрытии между 2 и 3 этажами.

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