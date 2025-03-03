В Киевской области вредная привычка привела к трагедии. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело владельца жилья.

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Об этом сообщили в пресс-службах полиции и ГСЧС Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, 2 марта около 10:00 в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Новый Корогод.

"Спасатели оперативно локализовали и потушили огонь в частном доме. Во время локализации возгорания пожарные обнаружили тело владельца жилья", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, предварительно, воспламенение возникло из-за курения в постели. Окончательные результаты причины пожара предоставят работники ГСЧС. По факту пожара, в результате которого погиб мужчина, возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в четверг, 27 февраля, возник масштабный пожар на территории станции технического обслуживания. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, спасатели тушили огонь на площади около 300 квадратных метров.

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