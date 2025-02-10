В Киевской области военные спасли подростков, едва не погибших из-за алкоголя и переохлаждения. Подробности и видео

В Ирпене Киевской области военные спасли жизнь двум подросткам. Ребята выпили водку, запивая энергетиком, а затем потеряли сознание и чуть не замерзли насмерть.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила местная жительница Людмила Першин. На событие сразу же отреагировали правоохранители.

"На прошлой неделе в центре Ирпеня наши воины ехали по делам и случайно увидели двух подростков, лежавших на земле без признаков жизни. Защитники остановились, чтобы проверить состояние подростков, у одного пульс уже едва пробивался и его тело было очень холодным, а другой подросток был немного в лучшем состоянии, но тоже без сознания", – рассказала Людмила.

По ее словам, военные вызвали врачей на место происшествия, а до приезда скорой помощи всячески пробовали реанимировать подростков, чтобы не дать им умереть. Кроме того, они замотали их в одеяло-фольгу, чтобы максимально сохранить тепло тела до приезда медиков.

Жительница Ирпеня добавила, что обоих госпитализировали в медучреждение. Уже позже выяснилось, что они выпили на двоих литр водки и запивали алкоголь энергетиком. Именно это едва не привело к трагедии, потому что они могли умереть на улице от переохлаждения.

Со своей стороны, в полиции Киевщины сообщили, что с обоими ребятами, 17 и 18 лет, все хорошо. Правоохранители составили на юношей административные материалы: на несовершеннолетнего парня за распитие алкогольных напитков в общественных местах. На его старшего товарища – за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Ивановка Николаевской области произошел пожар, который мог обернуться трагедией, если бы не отвага 16-летнего Дмитрия. Подросток, рискуя собственной жизнью, вынес из горящего дома своего младшего брата Владислава, которому всего восемь лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!