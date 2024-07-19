В Киевской области водитель сбил на переходе женщину с собакой и скрылся с места ДТП. Видео

В Борисполе полицейские разыскали водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия. В момент аварии женщина переходила дорогу по переходу.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На нарушителя составили сразу два админпротокола.

"Патрульные получили вызов на служебный планшет "ДТП с потерпевшими". Немедленно прибыв на улицу Европейская, где произошло дорожно-транспортное происшествие, патрульные установили, что водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину и собаку и уехал с места происшествия. К счастью, никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

Благодаря камерам видеонаблюдения и очевидцам ДТП, были установлены приметы нарушителя, обнаруженного в Борисполе. На машине были обнаружены повреждения, характерные для ДТП. Водителем оказался 72-летний мужчина.

На водителя составили админпротоколы за нарушение ПДД, что повлекло аварию (штраф 850 гривен) и оставление водителем места ДТП (влечет наложение штрафа в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до 15 суток.).

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева правоохранители на блокпоста остановили водителя, у которого были признаки алкогольного опьянения. Как оказалось, он уже лишен прав на управление машиной из-за аналогичного нарушения, а в салоне нашли кастет.

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