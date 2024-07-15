В Киеве патрульные остановили водителя, который второй раз через год сел за руль под хмельком. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева правоохранители на блокпоста остановили водителя, у которого были признаки алкогольного опьянения. Как оказалось, он уже лишен прав на управление машиной из-за аналогичного нарушения, а в салоне нашли кастет.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю выписали штрафы на 68 тысяч гривен и передали его следователям.

"На днях на одном из блокпостов Святошинского района инспекторы остановили автомобиль Subaru. Общаясь с водителем, мы обнаружили у него явные признаки опьянения. Пройти досмотр в установленном законом порядке мужчина категорически отказался. Мы выяснили, что водитель уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду в течение года и лишен права управления. Кроме того, у гражданина был предмет, похожий на кастет", – рассказали в пресс-службе.

На нарушителя составили административные протоколы за повторное в течение года управление автомобилем в состоянии опьянения (штраф 34 тысячи гривен) и за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим или лишенным такого права (штраф 34 тысячи гривен). Для дальнейшего выяснения всех происшествий инспекторы вызвали на место следователей.

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