В Киевской области во время пожара погиб мужчина

В поселке Калита в Киевской области в воскресенье, 5 февраля, возник пожар в частном доме. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в помещении тело 69-летнего мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагедии установят следователи.

"5 февраля, около 18:00, в полицию поступило сообщение о задымлении частного дома в поселке Калита. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в помещении тело 69-летнего мужчины. Предварительной причиной инцидента стала неисправность печного отопления", – рассказали в пресс-службе.

По факту пожара, в результате которого погиб человек, открыто уголовное производство. Причину возникновения огня установят следователи.

"Полиция Киевщины в очередной раз предостерегает граждан соблюдать правила противопожарной безопасности и проверять исправность электроприборов, печного отопления, вентиляционных систем. А также осторожно пользоваться свечами и не оставлять их без присмотра во время горения", – призвали правоохранители.

Напомним, в Оболонском районе Киева в среду, 25 января, во время тушения пожара в многоэтажке бойцы ГСЧС спасли пенсионера. По предварительной причине, огонь возник из-за неправильного использования свечей для освещения дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Украинка Киевской области в воскресенье, 5 февраля, возник масштабный пожар в многоэтажном доме, охвативший пять этажей. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 15 человек, среди которых двое – дети.

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