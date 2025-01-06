В Киевской области в школе произошел взрыв и возник пожар. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области в помещении раздевалки спортзала, предварительно, взорвался павербанк. В результате произошел пожар, из учебного заведения эвакуировали детей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 6 января в 12:18 к ним поступило сообщение о задымлении в учебном заведении города Белая Церковь на ул. Зеленой.

"Прибывшие спасатели установили, что возник пожар в помещении раздевалки спортзала школы-лицея №16. В 12:50 возгорание было ликвидировано. Причина возникновения пожара устанавливается. По предварительным данным в раздевалке произошел взрыв павербанка", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что, к счастью, погибшие и пострадавшие не обнаружены. Работниками школы было эвакуировано 9 учащихся.

Напомним, в Деснянском районе Киева вечером 5 января загорелась квартира в многоэтажном доме. Два человека погибли, еще один пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева на территории АЗС загорелся автомобиль. Огонь появился в моторном отсеке машины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!