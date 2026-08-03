В Киевской области в реке возле пляжа обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии

В Белоцерковском районе Киевской области в реке Роставица обнаружили тело мужчины. Чтобы достать утопленника из воды, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят правоохранительные органы.

Что известно

По словам спасателей, на днях в Службу спасения "101" Белоцерковского района поступило сообщение о необходимости достать тело человека из реки Роставица вблизи "Золотого пляжа" в селе Трушки.

"С помощью резиновой лодки и подручных средств спасатели достали тело погибшего из водоема и передали его сотрудникам Национальной полиции", – говорится в сообщении.

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В ГСЧС добавили, что к проведению работ были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области мужчина утонул при попытке переплыть местное озеро. Его пытался реанимировать брат, однако, к сожалению, он скончался.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области утонула 13-летняя девочка. Это произошло, когда ребенок пыталась достать мяч, который попал в искусственный водоем.

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