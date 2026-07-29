Пошел купаться с братом: мужчина утонул, пытаясь переплыть озеро под Киевом. Подробности трагедии

В Обуховском районе Киевской области мужчина утонул при попытке переплыть местное озеро. Его пытался реанимировать брат, однако, к сожалению, он умер.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от мужчины о том, что в Обуховском районе в селе Подгорцы во время купания утонул его 43-летний брат.

"По предварительным данным полиции, вечером два брата пошли купаться на озеро. 38-летний мужчина первым доплыл до противоположного берега и, не увидев старшего брата, начал самостоятельно его искать. Впоследствии он обнаружил родственника под водой", – рассказали в пресс-службе.

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Вместе с другими отдыхающими мужчина вытащил брата на берег и до прибытия медиков пытался спасти его. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, к сожалению, спасти жителя области не удалось.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай"), обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области утонула 13-летняя девочка. Это произошло, когда ребенок пыталась достать мяч, который попал в искусственный водоем.

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