В Киевской области в реке Рось во время купания утонул мужчина. Подробности трагедии

В Белоцерковском районе Киевской области в реке Рось утонул мужчина. Чтобы найти тело погибшего на место трагедии, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства смерти жителя региона установят правоохранители.

По словам спасателей, 28 июня в 18:30 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что в селе Глибичка на местном пляже реки Рось утонул мужчина.

"По прибытию, спасатели с помощью резиновой лодки и багра приступили к поиску. В 20:35 спасатели получили тело утопленника. Погибшим оказался мужчина 2000 года рождения", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в столице этого года не открывали пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Мироновка Киевской области на реке утонул подросток. Чтобы достать погибшего из воды, на место трагедии вызвали спасателей.

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