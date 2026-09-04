В Киевской области в колодце на глубине 20 метров обнаружили тела двух мужчин. Подробности трагедии и фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Белоцерковском районе Киевской области в колодце обнаружили тела двух мужчин. Чтобы извлечь погибших на поверхность, на место происшествия вызвали спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причины и обстоятельства трагического случая установят правоохранительные органы.
Что известно
По словам спасателей, 3 сентября к ним поступило сообщение о необходимости помощи в подъеме на поверхность тел людей из колодца в селе Квитневое на улице Тараса Шевченко, Сквирской территориальной общины.
"По прибытии на место происшествия спасатели установили, что в колодце глубиной около 20 метров находятся тела двух мужчин", – рассказали в пресс-службе.
В ГСЧС добавили, что с помощью специального спасательного альпинистского снаряжения специалисты ГСЧС спустились в колодец и подняли тела на поверхность. Тела погибших передали сотрудникам Национальной полиции.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области в реке Роставица обнаружили тело мужчины. Чтобы извлечь утопленника из воды, на место вызвали спасателей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!