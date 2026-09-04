В Киевской области в колодце на глубине 20 метров обнаружили тела двух мужчин. Подробности трагедии и фото

В Белоцерковском районе Киевской области в колодце обнаружили тела двух мужчин. Чтобы извлечь погибших на поверхность, на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причины и обстоятельства трагического случая установят правоохранительные органы.

Что известно

По словам спасателей, 3 сентября к ним поступило сообщение о необходимости помощи в подъеме на поверхность тел людей из колодца в селе Квитневое на улице Тараса Шевченко, Сквирской территориальной общины.

"По прибытии на место происшествия спасатели установили, что в колодце глубиной около 20 метров находятся тела двух мужчин", – рассказали в пресс-службе.

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В ГСЧС добавили, что с помощью специального спасательного альпинистского снаряжения специалисты ГСЧС спустились в колодец и подняли тела на поверхность. Тела погибших передали сотрудникам Национальной полиции.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области в реке Роставица обнаружили тело мужчины. Чтобы извлечь утопленника из воды, на место вызвали спасателей.

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