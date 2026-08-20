В Киевской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль: среди пострадавших есть подросток. Подробности и фото
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В Белоцерковском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового микроавтобуса. В результате столкновения автомобилей пострадали три человека, в том числе девочка-подросток.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, на днях в селе Руда Киевской области произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса и легкового автомобиля.
"Правоохранители предварительно установили, что37-летний водитель Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении села Шамраевка, на перекрестке дорог равной важности, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 19-летней водительницы", – уточнили в пресс-службе.
В результате ДТП водители обеих машин и 16-летняя пассажирка легковушки получили травмы и были госпитализированы. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколовском бульваре. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта – есть погибшие и раненые.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь с 17 на 18 августа на бульваре Верховной Рады водитель легковушки устроил масштабное ДТП, протаранив около 10 автомобилей. По словам очевидцев, у виновника аварии были явные признаки опьянения.
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