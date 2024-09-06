В Киевской области столкнулись две фуры, одна из машин перевернулась: перекрыт проезд в направлении Чернигова. Фото и видео

В Киевской области в пятницу, 6 сентября, вблизи села Скибин произошла авария с участием двух грузовиков. В результате аварии перекрыт проезд в направлении Чернигова.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию водителей – Киевская область. В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на 41 км автодороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (близ села Скибин, Броварского района) проезд перекрыт в направлении Чернигова, объезд осуществляется встречной полосой. Патрульные обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения", – говорится в сообщении.

Водители призвали планировать маршрут поездки с учетом этой информации. На месте происшествия работают все необходимые службы. По нашей информации, пострадавших в аварии нет.

Напомним, в Оболонском районе Киева водитель автомобиля Chevrolet сбил на переходе женщину. Как оказалось, виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор водителю, который под действием наркотиков и алкоголя совершил ДТП в Деснянском районе. В результате аварии пострадал пассажир легковушки, которым руководил злоумышленник.

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