В Киевской области спасатели во время пожара в доме предотвратили взрыв: фото и подробности

В Ирпене Киевской области в воскресенье, 8 октября, произошел пожар в частном доме. Чтобы предотвратить возможный взрыв, спасатели с риском для жизни вынесли газовый баллон из горящего здания.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Для тушения огня пожарным понадобилось несколько часов (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, 8 октября 14:42 в них поступило сообщение о пожаре в Ирпене, на улице Ветеранов Афганистана.

Видео дня

"По прибытию на место вызова установлено, что горит одноэтажный жилой дом, существует угроза взрыва газового баллона. Спасатели с риском для жизни вынесли баллон и предотвратили его взрыв. Пожар локализован в 15:42 и полностью ликвидирован в 17:20. Причина возгорания устанавливается", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в селе Ставы Киевской области в субботу, 9 сентября, возник пожар на несанкционированной свалке. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось около 7 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в понедельник, 9 октября, ночью загорелся дебаркадер, пришвартованный к берегу на реке Днепр. Событие произошло недалеко от станции метро "Левобережная".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!