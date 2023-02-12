В Киевской области спасатели вновь взорвали ''ледяную пробку''. Фото и видео

В Броварском районе Киевской области в воскресенье, 12 февраля, спасатели взорвали "ледяную пробку" на реке Десна. Для этого задействовали снегоболотоход "Богун".

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Уже через несколько часов уровень воды в этом регионе начал стабилизироваться (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня, 12 февраля в Броварском районе, спасатели с помощью специального снегоболотохода "Богун" добрались до места проведения пиротехнических работ на реке Десна. После проведения комплекса подготовительных мероприятий специалистами ГСЧС был произведен подрыв льдин в русле реки. В освободившуюся промоину пошла вода, – рассказали в пресс-службе.

Спасатели уточнили, что на этом месте уже раньше образовывалась "ледяная пробка", в результате чего значительно поднимался уровень воды, а также возникала угроза подтопления рядом расположенных домов.

Добавим, ранее синоптики предупреждали, что в Броварском районе Киевской области 10-13 февраля, в результате зажор льда, на устьевом участке Десны возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе специалисты ГСЧС разблокировали реку Десна в Киевской области от "ледяных пробок". Для этого был произведен контролируемый взрыв. Это помогло снизить уровень воды вверх по течению.

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