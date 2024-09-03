В Киевской области спасатели тушат три ячейки возгорания торфа площадью 15,7 Га. Подробности, фото и видео

В Киевской области во вторник, 3 сентября, спасатели обнаружили 3 очага возгорания торфа. Их общая площадь составляет 15,7 Га.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Вероятно из-за этого в столице зафиксировано ухудшение качества воздуха.

"В результате проведенного мониторинга состояния экосистем области было обнаружено 3 ячейки возгорания торфа. По состоянию на 11.00 продолжается ликвидация возгорания торфяников в Броварском районе. Площадь возгорания составляет 15,7 Га отдельными ячейками", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что на ликвидацию пожара задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники.

Добавим, следить за текущим состоянием качества воздуха в столице можно по ссылке или в приложении " Киев Цифровой ".

Как сообщал OBOZ.UA, в столице во вторник, 3 сентября, зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Вероятной причиной этого пожары в экосистемах, в частности в Броварском районе Киевщины.

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