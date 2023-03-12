В Киевской области мужчина утонул в собственном колодце

В Бучанском районе Киевской области упал в колодец и погиб местный житель. Чтобы достать его тело, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранителями.

По словам спасателей, 11 марта в 11:47 к ним поступило сообщение о необходимости помощи извлечь тело человека. Мужчина упала в колодец на частном дворе в селе Микуличи на улице Приветная.

"На месте трагедии бойцы ГСЧС с помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки, совершили спуск в колодец и достали тело погибшего мужчины 1981 года рождения на поверхность. К проведению работ привлекалась одна единица техники и 3 человека личного состава", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, близ села Мисайловка Киевской области во время отдыха на реке Рось под лед провалилась женщина. Пытаясь спасти свою жену, мужчина утонул в присутствии детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области правоохранитель обнаружил посреди реки утопленника. Чтобы достать тело погибшего на берег, вызвали спасателей.

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