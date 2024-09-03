В Киевской области "Шахед" зацепился за крышу многоэтажки и упал. Подробности, фото и видео

Россия в ночь с 2 на 3 сентября атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. Один из БПЛА, пролетая очень низко, зацепился за крышу многоэтажного дома и упал неподалеку.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Опасный объект изъяли саперы.

"Шахед" так низко летел на Киевщине, что зацепился за провод на доме, упал и не взорвался", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть дрон-камикадзе и место на доме, где он зацепился. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ в ночь с 2 на 3 сентября снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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