В Киевской области пьяный водитель Lexus пытался убежать от полиции. Видео

В Ракитном Киевской области правоохранители остановили Lexus, у водителя которого обнаружили признаки алкогольного опьянения. В какой-то момент мужчина нажал на педаль газа и на скорости уехал с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику выписали штрафов на сумму более 17 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В ночное время, во время службы, работники отдела реагирования патрульной полиции остановили автомобиль Lexus. За рулем находился житель Ракитного с признаками алкогольного опьянения. Законные требования работников полиции водитель проигнорировал, нажал на педаль газа и начал убегать. Полицейские последовали за ним, включили проблесковые маячки и сирену. Впоследствии установили местонахождение правонарушителя", – рассказали в пресс-службе.

В медицинском заведении 39-летний водитель отказался проходить осмотр на состояние опьянения.

Сотрудники полиции составили на мужчину три административных материала: за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), не остановку автомобиля по требованию правоохранителей (штраф 153 гривны или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев) и за злостное неповиновение законному требованию полицейского (максимальное наказание – административный арест сроком до пятнадцати суток).

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Патрульная полиция в селе Чайка, расположенном на трассе Киев – Чоп, остановила водителя автомобиля ВАЗ 21013, нарушавшего правила дорожного движения. Во время беседы с нарушителем правоохранители заметили очевидные признаки опьянения – прибор Драгер даже не смог установить точный уровень алкоголя в крови.

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