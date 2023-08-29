В Киевской области пьяный мужчина "заминировал" электричку: фото и подробности

В Белоцерковском районе Киевской области из-за сообщений о заминировании останавливали электричку. Опасных предметов обнаружено не было, а "минер", как оказалось, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

По словам милиционера, к ним машинист электропоезда, который рассказал, что в вагоне находится неизвестный мужчина, который сообщил о возможной угрозе для пассажиров.

"Правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевщины обследовали вагоны и прилегающую территорию. Во время проверки никаких взрывчатых материалов и опасных веществ не обнаружено", – рассказали в пресс-службе.

Мужчину, который сообщил об "опасности", задержали – им оказался житель Белой Церкви. Во время проведения проверки в крови злоумышленника обнаружили 3 промилле алкоголя. Ему сообщили о подозрении за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 17 июля, в милицию поступило сообщение о минировании больницы. Из соображений безопасности из медучреждения эвакуировали около 250 пациентов и более 200 человек медперсонала.

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