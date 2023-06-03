В Киевской области пьяный мужчина устроил масштабный пожар и едва сам не сгорел. Фото

В Бучанском районе Киевской области пьяный мужчина устроил масштабный пожар, в результате которого выгорел участок размером 2 ГА. Кроме того, он получил ожоги значительных участков тела, потому что вдохновлялся дымом и потерял сознание.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пострадавший госпитализирован в больницу.

"Спасатели Киевщины хотят поделиться с вами очередной историей, чудом не закончившейся трагедией. Информация для размышлений. 1 июня на территории Бучанского района возникло возгорание лесного массива, масштаб которого достиг 2 Га. Ирония заключается в том, что во время тушения, на месте спасатели обнаружили мужчину. Им оказался местный житель 1982 года рождения, со значительными ожогами участков тела", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что по предварительным данным, пострадавший - неблагонадежный. В состоянии алкогольного опьянения, он, пренебрегая правилами пожарной безопасности, неосторожно обращался с огнем, что повлекло за собой пожар в экосистеме. Мужчина вдохновлялся дымом и потерял сознание. К счастью, был вовремя обнаружен спасателями – его госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине временно запретили посещать леса в нескольких областях на западе, севере и юге страны. Это связано с чрезвычайным уровнем пожарной опасности.

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