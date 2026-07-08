В Киевской области пьяная водительница внедорожника протаранила забор: автомобиль перевернулся, есть пострадавшие. Фото

В Белой Церкви Киевской области водительница легковушки на скорости протаранила забор, в результате чего автомобиль перевернулся. Как выяснилось, женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в Белой Церкви на улице Ставищанской 7 июля произошло ДТП с участием внедорожника.

Предварительно установлено, что 33-летняя водительница Nissan Rogue Sport ехала в направлении от площади Соборной к поселку Володарка. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в забор частного домовладения, после чего автомобиль перевернулся.

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"В результате ДТП телесные повреждения получили водительница и 18-летний пассажир внедорожника, они были госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, в крови виновницы ДТП было обнаружено 1,05 промилле алкоголя. По факту ДТП с пострадавшими, совершенного в состоянии опьянения, начато досудебное расследование.

Как писал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. В результате столкновения водитель двухколесного транспорта получил травмы, а его несовершеннолетний пассажир погиб.

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