В Киевской области произошла массовая авария, одна из машин перевернулась: есть пострадавшие. Фото

Вблизи села Святопетровское Киевской области во вторник, 16 мая, произошла авария с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась двум лицам.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"Авария произошла около 13:00 на автодороге между городами Вишневое и Боярка, вблизи села Святопетровское. Столкнулись 2 легковушки Renault, фургон Peugeot и внедорожник Киа. В результате удара, фургон опрокинулся на сторону. Пассажирку этого авто и водителя легковушки срочно госпитализировали в больницу", – уточнили в полиции.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 10 мая правоохранители составили 777 административных протоколов на водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Общая сумма выписанных штрафов за этот период составляет 15 млн. 283 тыс. грн.

В Киеве суд признал виновным водителя автомобиля Ford Fusion в совершении смертельной аварии, в результате которой погибла его пассажирка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал на бордюр, после чего легковушка выехала за пределы дороги и столкнулась с деревом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 16 мая , произошла авария с участием маршрутки и легковушки на Броварском проспекте. По предварительной информации, пострадали три человека.

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