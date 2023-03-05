В Киевской области правоохранители разыскивают беременную женщину с сыном. Фото

Правоохранители разыскивают 25-летнюю беременную Анастасию Кондратенко и ее 4-летнего сына Богдана. В субботу, 4 марта, женщина вместе с малышом вышли прогуляться в селе Лютеж и исчезли.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Граждан призывали помочь найти женщину и ее сына.

"Полиция Киевщины разыскивает 25-летнюю беременную Анастасию Кондратенко и ее 4-летнего сына Богдана. 4 марта, в 21:08 в Вышгородское управление полиции Киевщины обратилась мать девушки и сообщила, что около 17:00 в селе Лютеж дочь и внук пошли гулять не вернулись", – рассказали в полиции.

Для поиска женщины и ребенка привлекли правоохранителей, волонтеров и представителей общины.

Приметы женщины: рост до 160 см, волосы средней длины темно-каштанового цвета кудрявые, худощавого телосложения, глаза карие. Была одета: черная куртка с капюшоном, розовая шапка, черные ботинки, черные брюки.

Ребенок был одет: серая куртка, серая шапка, брюки темно-серые, темно-серые ботинки.

"При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 045-96-22-065 или на спецлинию "102", – призвали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева правоохранители нашли 6-летнюю девочку, которую потеряла пьяная мать. Событие произошло на улице Леся Курбаса около 22:00.

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