В Киевской области полицейские спасли из горящего дома семерых человек. Подробности и видео

В Броварах Киевской области правоохранители спасли из горящего дома семь человек. Предварительно возгорание возникло в результате неисправности электропроводки.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. В здании проживало три семьи.

"На днях, патрулируя город Бровары в ночное время, старший лейтенант полиции Андрей Рябоконь и сержант полиции Владислав Бондарь заметили поднявшийся над одним из домов дым. Правоохранители вызвали спасателей, медиков и немедленно устремились на помощь. Инспекторам полиции разбудили владельца дома и его жену, которые даже не подозревали, что часть дома уже горела", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, мужчина рассказал, что в другой части дома находятся еще люди. Полицейские мгновенно разбили окно, попали в дом и спасли еще две семьи. По предварительным данным, возгорание возникло в результате неисправности электропроводки.

Напомним, в Соломенском районе Киева в субботу, 4 мая, возник пожар на территории роддома. Происшествие произошло на проспекте Валерия Лобановского.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области, предварительно, из-за окурка произошел пожар на балконе квартиры многоэтажного дома. Владельцу жилья диагностировали отравление продуктами горения.

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