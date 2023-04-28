В Киевской области полицейские обнаружили обломки российской крылатой ракеты. Фото

В Броварском районе Киевщины правоохранители обнаружили на опушке обломки российской крылатой ракеты Х-101. Она была сбита силами украинского ПВО.

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Об этом OBOZREVATEL рассказала представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова. На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.

"Полицейские в Броварском районе нашли обломки крылатой ракеты Х-101 на опушке леса. Ракета несет до полутонны тротила. Если бы попала - последствия были бы масштабными. Она была сбита нашими силами противовоздушной обороны. Это не фальшцель", – подчеркнула Прянишникова.

Напомним, в пятницу, 28 апреля, страна-террорист РФ ночью снова нанесла ракетный удар по Украине. Подразделения противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, которыми враг атаковал Киевщину, но, к сожалению, в результате падения обломков пострадал ребенок.

Позже глава полиции Киевщины Андрей Небытов опубликовал фото последствий ракетной атаки по Киевщине и уточнил, что пострадала 13-летняя девочка.

Напомним, российские войска начали использовать новую тактику ракетных ударов. Она позволяет усложнить задачу украинским силам ПВО, в результате чего большинство ракет остаются невыявленными, утверждают в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские кафиры в ночь на пятницу, 28 апреля, устроили новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве, Киеве, Умани.

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