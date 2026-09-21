В Киевской области поезд сбил насмерть 18-летнего велосипедиста. Подробности трагедии

В Бучанском районе Киевской области грузовой поезд сбил 18-летнего велосипедиста. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в поселке Клавдиево-Тарасово на железнодорожном пешеходном переходе поезд сбил велосипедиста.

"Правоохранители предварительно установили, что под колесами грузового поезда маршрутом "Львов–Кривой Рог" погиб 18-летний парень, который пересекал на велосипеде железнодорожный пешеходный переход", – сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Главные истории дня

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

В Белоцерковском районе Киевской области электричка сбила на станции велосипедиста, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего юношу. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

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