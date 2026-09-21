В Киевской области поезд сбил насмерть 18-летнего велосипедиста. Подробности трагедии
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Бучанском районе Киевской области грузовой поезд сбил 18-летнего велосипедиста. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в поселке Клавдиево-Тарасово на железнодорожном пешеходном переходе поезд сбил велосипедиста.
"Правоохранители предварительно установили, что под колесами грузового поезда маршрутом "Львов–Кривой Рог" погиб 18-летний парень, который пересекал на велосипеде железнодорожный пешеходный переход", – сообщили в пресс-службе.
В полиции добавили, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.
Трагедии на железной дороге
В Белоцерковском районе Киевской области электричка сбила на станции велосипедиста, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.
Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего юношу. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!