В Киевской области подростки катались на грузовых вагонах: одного из них с травмами нашли на путях. Фото и видео

В Бориспольском районе Киевской области подростки катались на грузовых вагонах. В результате, одного из них с тяжелыми травмами нашли на железнодорожных путях.

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Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Он назвал развлечения смертельно опасными (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Смертельно опасные развлечения устроил 16-летний подросток и его товарищ в Бориспольском районе. Ребята катались на грузовых вагонах. После такого "экстрима" одного из ребят с тяжелыми травмами обнаружили на путях", – сообщил Небытов.

По его словам, сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. За его жизнь борются врачи.

"Призываю родителей следить за досугом подростков, не допускать их участия в развлечениях, которые могут сторожить жизнь", – заявил представитель полиции.

Как сообщали OBOZREVATEL, 22 апреля на дороге сообщением Виноградовка – Болград возле села Кирнички в Одесской области пьяный подросток устроил аварию, протаранив запаркованный на обочине грузовик DAF. В результате ДТП один человек погиб и еще один попал в больницу.

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