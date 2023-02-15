В Киевской области обнаружили воздушные цели, работает ПВО: известны подробности

В Киевской области в среду, 15 февраля, в небе были зафиксированы воздушные цели. В связи с этим работают подразделения противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"В небе Киевщины обнаружили воздушные цели. В этой связи работает ПВО. Сохраняйте спокойствие и пребывайте в укрытиях!", – призвали в Киевской ОВА.

Как уточнил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, воздушными объектами в небе над Киевщиной оказались надувные шары с отражателями, движение которых зависит от ветра.

"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, несущий кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы отличить летящий. Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то средствами никто не будет. Это шар. Это применялось 12 числа. И это пролетело на территорию других государств. Двигаются в воздухе. Куда ветер дует – туда он и летит", – подчеркнул Игнат.

Наопмним, 10 февраля страна-террорист РФ снова ударила ракетами по Украине: они пролетали через воздушное пространство Молдовы и Румынии, прежде чем зайти в наше. По состоянию на 11:30 оккупанты запустили 71 крылатую ракету типа Х-101, Х-555, "Калибр".

Первые звуки взрывов раздались в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве. В столице подтвердили работу сил ПВО, а в Харькове и Запорожье – прилеты, сообщается о раненых. Силам ПВО удалось уничтожить 61 ракету.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время российских ракетных обстрелов 10 февраля украинские воины из переносного зенитного ракетного комплекса сбили вражескую ракету на юге Украины. Сделали это бойцы 14 радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого.

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