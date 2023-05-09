В Киевской области обнаружили обломки сбитых российских ракет: поврежден дом. Фото

Страна-террорист РФ в утро вторника, 9 мая, вновь атаковала ракетами территорию Украины. В Киевской области силами ПВО были уничтожены все воздушные силы, но обломками поврежден частный дом.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевщины Андрей НебЫтов. Жители региона призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"Части вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры. Но благодаря искусной работе противовоздушной обороны ВСУ удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", – рассказал Небытов.

Кроме того, по словам генерала полиции, правоохранители обнаружили обломки еще одной сбитой крылатой вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевщины. Части оружия окупантов упали на поле. Повреждений и разрушений нет.

"Отмечаю всем, если вы нашли части ракет, дронов. Не прикасайтесь к взрывоопасным предметам, сообщите о находке специальные службы, ограничьте доступ к месту падения обломков", – призвал Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки России по Украине утром 9 мая в воздушном пространстве Киева защитники сбили ряд вражеских ракет. В результате падения их обломков возникло возгорание во дворе дома в Голосеевском районе, о пострадавших информации нет.

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