В Киевской области обнаружили боевую часть вражеского беспилотника: опасную находку уничтожили. Видео

В одном населенном пункте Киевской области нашли боевую часть вражеского беспилотника. Чтобы уничтожить российский БПЛА, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. Жителей области снова призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Взрывотехники полиции Киевщины уничтожили боевую часть вражеского беспилотника, которая не сдетонировала и представляла угрозу населению. Опасный предмет был обнаружен на территории одного из населенных пунктов области после очередной атаки России столичного региона", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области на дереве нашли российский беспилотник-приманку, застрявший в ветвях. На место вызвали саперов.

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