В Киевской области нашли российскую неуправляемую авиационную ракету. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области обнаружили российскую неуправляемую авиационную ракету. Опасную находку изъяли саперы для дальнейшего уничтожения на спецплощадке.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"Специалисты пиротехнического подразделения ГСЧС в Бучанском районе Киевской области обнаружили вражескую неуправляемую авиационную ракету. Саперы осторожно ее погрузили в специальный автомобиль и транспортировали для дальнейшего уничтожения на специальную взрывную площадку. Ни один человек не пострадал", – говорится в сообщении.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области на дереве нашли российский беспилотник-приманку, застрявший в ветвях. Чтобы найти БПЛА, на место вызвали саперов.

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