На Киевщине в реке обнаружили утопленника: в полиции призвали помочь установить личность погибшего

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранитель обнаружил посреди реки утопленника. Чтобы достать тело погибшего на берег, вызвали спасателей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Личность мужчины устанавливают следователи.

"Событие произошло 4 марта. Полицейский офицер Фурсовской громады (Белоцерковский район области) внезапно обнаружил посреди реки тело, после чего вызвал на место следователей и спасателей. В настоящее время оперативники устанавливают обстоятельства смерти и личность погибшего", – рассказали в пресс-службе.

В полиции призвали жителей региона, владеющих какой-либо информацией, сообщить на спецлинию "102".

Напомним, 51-летний житель села Низшая Дубечня Киевской области провалился под лед и утонул, когда пошел гулять с собаками. Его питомцы провалились под лед на замерзшем пруду, хозяин полез в воду, чтобы спасти животных, но сам погиб.

В Белой Церкви Киевской области в субботу, 11 февраля, под лед провалились двое мужчин. Одного из них удалось спасти, а другой, к сожалению, погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Мисайловка Киевской области во время отдыха на реке Рось под лед провалилась женщина. Пытаясь спасти свою жену, мужчина утонул в присутствии детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!