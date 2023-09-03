В Киевской области мужчина упал в колодец глубиной 18 метров. Фото

В селе Матвеиха Киевской области в бетонный колодец глубиной 18 метров упал местный. Чтобы достать его на поверхность, на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. В настоящее время мужчине ничего не угрожает.

По словам спасателей, 2 сентября в 16:53 к ним поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей, чтобы достать мужчину из колодца у Матвеиха.

"По прибытию на место происшествия бойцами ГСЧС установлено, что в бетонный колодец с водой, глубиной более 18 метров упал мужчина. Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки и пояса его достали на поверхность", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева бойцы ГСЧС спасли мужчину, который упал в колодец глубиной 4 метра. Его с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" госпитализировали. В селе Григоровка Киевской области в понедельник, 15 мая, бойцы ГСЧС спасли местного жителя. Мужчина по собственной неосторожности упал в колодец глубиной около 20 метров и не мог самостоятельно вылезть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Синяве Киевской области местный житель по собственной неосторожности упал в колодец. Правоохранители совместно со спасателями достали мужчину из водяной ловушки.

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