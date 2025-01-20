Сорвал флаг Украины и бросил его на землю: полиция Киевщины разыскивает злоумышленника. Подробности и видео

В Белой Церкви Киевской области неизвестный мужчина сорвал флаг Украины, который был установлен на воротах и бросил его на землю. По факту надругательства над государственным символом открыто уголовное производство.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

"Полиция Киевщины расследует обстоятельства надругательства над Флагом Украины в городе Белая Церковь. Во время мониторинга сети Интернет обнаружена информация о надругательстве над государственным символом возле одного из культовых сооружений. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, в том числе лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения и возможным свидетелям указанного события", - добавили в пресс-службе.

По факту надругательства над государственным символом открыто уголовное производство.

Стоит добавить, что на опубликованном в соцсети видео можно увидеть, какие злоумышленник срывает флаг Украины, который был установлен на воротах и бросил его на землю. Событие произошло на территории Спасо-Преображенского собора.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева неизвестный парень вечером пытался повредить флажки на Майдане Незалежности, установленные в память о погибших защитниках Украины. Злоумышленник облил их жидкостью из бутылки для разжигателя и пытался их поджечь.

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