На Киевщине мужчина приковал сожительницу к трубе и ушел из дома: просидела так около 4 часов. Фото и видео

В Бориспольском районе Киевщины мужчина приковал к трубе свою сожительницу и ушел из дома. Женщина просидела так примерно 4 часа, пока ей не помогли спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Иногда люди совершают вещи, которые невозможно объяснить с точки зрения логики и здравого смысла. Делая скидку на отсутствие у некоторых граждан вышеупомянутых качеств, спасатели нередко становятся свидетелями очень неординарных случаев, таких как этот. К спасателям Бориспольского района поступило сообщение от представителей Национальной полиции о том, что нужна помощь по перерезанию металлической цепи", – рассказали в ГСЧС.

Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели женщину, 1997 года рождения, прикованную цепью к трубе отопления. В доме также находились двое родственников потерпевшей. По словам самой "невольницы", это сделал ее ушедший потом сожитель. А женщина просидела так примерно 4 часа.

"Спасатели перерезали цепь с помощью гидравлических ножниц. А разбираться в подробностях этого интересного события остались правоохранители", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители совместно со спасателями помогли мужчине, который застрял под трубами теплотрассы. Как оказалось, он пытался согреться, но вылезти самостоятельно не смог.

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