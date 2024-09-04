Столб черного дыма видели в нескольких районах: в Киеве на Троещине произошел пожар. Подробности, фото и видео

В Деснянском районе Киева в среду, 4 сентября, по предварительной информации, загорелся мусор на открытой территории. Спасатели тушили огонь на площади около 50 квадратных метров, а столб дыма от пожара видели в нескольких районах города.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Утром на Троещине возник пожар – предварительно, горел мусор на открытой территории. Огонь охватил локацию площадью около 50 квадратных метров. Возгорание оперативно потушили, информации о пострадавших пока не поступало", – рассказал наш собеседник.

Следует добавить, что на опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть – в результате пожара над местом происшествия поднялся большой черный столб дыма, который можно было увидеть в нескольких районах Киева.

Напомним, в Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар на территории частного дома. В результате возгорания есть пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во вторник, 3 сентября, спасатели обнаружили три очага возгорания торфа. Их общая площадь возгорания составляла 15,7 га.

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