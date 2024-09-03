Горит 20 га лесной подстилки: в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар, задействованы спасатели

В Чернобыльской зоне отчуждения горит лесная подстилка. По последней информации, огонь распространился на площадь ориентировочно в 20 гектаров.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. В свою очередь, спасатели уточнили, что пожар происходит на территории Лубянского лесничества.

"По оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 20 гектаров. Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника", – отметил Кравченко.

Он подчеркнул, что специалисты производят замеры радиационного фона, и "в настоящее время он в пределах нормы". Спасатели уточнили, что "измерения производятся каждые 5 минут в автоматическом режиме".

"Обращаем внимание жителей области, что из-за возникшего пожара (в Чернобыльской зоне), а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевщины, может наблюдаться задымление воздуха", – добавила областная власть.

В ГСЧС также рассказали о трех очагах возгорания торфа в Броварском районе, к ликвидации пожара задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники.

Чернобыльская зона отчуждения – запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС. Зона включает север Вышгородского района (Чернобыль, Припять, Полесское и Вильча), а также полосу Житомирской области до границы с Беларусью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне заметили животное, которое ночью может вызвать страх своим внешним видом. Имеются в виду благородные олени, очень хорошо чувствующие себя на территории, которую покинули люди.

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